В Петербурге реконструируют здание Института мозга человека РАН

ФАУ «Главгосэкспертиза России» одобрило проект реконструкции здания Института мозга человека РАН, расположенного на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили 1 августа в пресс-службе учреждения.

Специалисты разработали проект частичной реконструкции существующей семиэтажной пристройки к лабораторно-клиническому корпусу. В учреждении отметили, что проект позволит расширить площади для обеспечения научной деятельности в области прикладных медицинских исследований, а также улучшить условия для диагностики и лечения пациентов.

В пристройке разместят больничную аптеку, амбулаторно-консультативное отделение с кабинетом магниторезонансной томографии, палаты терапевтического отделения (на 32 койки), административно-служебные и другие помещения. По словам главного эксперта проекта Дмитрия Казьмина, реконструкция позволит увеличить количество проводимых хирургических операций до 400 в год. Амбулаторно-консультативное отделение будет принимать 28 пациентов в смену. Генеральный проектировщик — АО «Центральный проектно-технологический институт».

Институт мозга человека РАН был основан в 1990 году благодаря усилиям ученого-физиолога Натальи Петровны Бехтеревой.

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