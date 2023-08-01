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Обновлена архитектурная концепция улицы Алексеевской в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода обновила архитектурно-художественную концепцию улицы Алексеевской. Постановление о внесении изменений в утвержденный еще в 2021 году дизайн-код опубликовано на сайте мэрии.

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В новой концепции появились требования к входным группам: с учетом стилистики зданий к единому оформлению планируется привести козырьки, двери, ступени, пандусы и ограждения. Специалисты подготовили перечень рекомендованных варианты и материалов.

Значительная часть вывесок на Алексеевской устарела и обветшала, они установлены без учета архитектурных и стилистических особенностей зданий, говорится в документе. Однако в новой концепции остались старые фотографии, где неправильными числятся конструкции, которых нет на зданиях уже несколько лет.

Чтобы уменьшить визуальный шум, специалисты утвердили допустимые цвета — разные оттенки красного, желтого, зеленого, синего — и шрифт Inter Bold. Схема расположения вывесок определена отдельно для каждого здания.

Елена Ковалева

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