Обновлена архитектурная концепция улицы Алексеевской в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода обновила архитектурно-художественную концепцию улицы Алексеевской. Постановление о внесении изменений в утвержденный еще в 2021 году дизайн-код опубликовано на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 3

В новой концепции появились требования к входным группам: с учетом стилистики зданий к единому оформлению планируется привести козырьки, двери, ступени, пандусы и ограждения. Специалисты подготовили перечень рекомендованных варианты и материалов.

Значительная часть вывесок на Алексеевской устарела и обветшала, они установлены без учета архитектурных и стилистических особенностей зданий, говорится в документе. Однако в новой концепции остались старые фотографии, где неправильными числятся конструкции, которых нет на зданиях уже несколько лет.

Чтобы уменьшить визуальный шум, специалисты утвердили допустимые цвета — разные оттенки красного, желтого, зеленого, синего — и шрифт Inter Bold. Схема расположения вывесок определена отдельно для каждого здания.

Елена Ковалева