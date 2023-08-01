Организаторов подпольных азартных игр осудят в Арзамасе

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела об организации нелегальных азартных игр в Арзамасе, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Обвинение по ч. 3. ст. 171.2 УК РФ предъявлено 11 местным жителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По фабуле дела, фигуранты в возрасте от 25 до 48 лет в составе организованной преступной группы проводили азартные игры в 2019-2022 годах. Они принимали ставки, давали клиентам доступ к игровым автоматам и выдавали выигрыши.

Задержанные полностью признали вину, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По статье 171.2 УК РФ обвиняемым может грозить до шести лет лишения свободы с крупными штрафами.

Владимир Зубарев