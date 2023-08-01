Потребность в инженерах в Нижегородской области в ближайшие годы вырастет на 2-5%

В ближайшие шесть-семь лет в Нижегородской области на 2-5% увеличится потребность в инженерах (механиках, химиках, специалистах по электронике и телекоммуникациям). При этом более чем на 10-20% возрастет кадровая потребность в инженерах в сфере приборостроения, судостроения, авиастроения и ракетостроения, в сфере ядерной энергетики. Такие данные привел областной центр занятости на основании опроса, проведенного среди сотрудников органов исполнительной власти, крупнейших работодателей и вузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Исследование также показало, что на 5-10% увеличится потребность в специалистах по информационно-коммуникационным технологиям. В первую очередь это будут разработчики программного обеспечения, мультимедийных приложений, дизайнеры баз данных и системные администраторы.

Сейчас на рынке труда требуется около 10 тыс. специалистов высшей квалификации. Это почти 13% от общей кадровой потребности региона.

Андрей Репин