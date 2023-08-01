Горнолыжный, экологический и круизный туризм станут приоритетными направлениями госрегулирования

Губернатор Пермского края внес на рассмотрение регионального заксобрания изменения к закону «О туризме и туристской деятельности». В закон добавляются новые приоритетные направления государственного регулирования туристской деятельности — горнолыжный, экологический и круизный туризм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно тексту законопроекта, опубликованному в базе данных краевого парламента, изменения вносятся в соответствии со Стратегией развития туризма в Пермском крае до 2035 года. Стратегия принята правительством Прикамья в апреле 2022 года и определяет приоритетные виды туризма в регионе: деловой, культурно-познавательный, событийный, горнолыжный, лечебно-оздоровительный, активный, экологический, круизный и детский. Законопроект планируется рассмотреть в сентябре на пленарном заседании заксобрания.