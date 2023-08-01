Мэрия Екатеринбурга продаст старинную усадьбу у Царского моста за 54 млн рублей

Администрация Екатеринбурга продаст на торгах «Усадьбу Блохиной» в центре города у Царского моста на пересечении улиц Розы Люксембург и Декабристов, соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Согласно документу, начальная цена объекта культурного наследия составляет 54 млн руб., рыночная — 35,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадьба Блохиной

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Усадьба Блохиной

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как указано в документе, двухэтажный старинный дом продается с обременением — действует договор безвозмездного пользования, заключенный со Свердловским региональным отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» до конца апреля 2024 года.

Как ранее заявляли «Ъ-Урал» в администрации города, зданию требуются реставрационные работы, на которые у мэрии нет средств.

Усадьба Блохиной, построенная в середине XIX века, является объектом культурного наследия. Строение состоит из двухэтажного жилого дома, двух ворот и ограды. С 1981 года в нем располагаются художественные мастерские Союза художников.

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