В Сьерра-Леоне арестована группа военных, планировавших нападение на госучреждения

Полиция западноафриканской Сьерра-Леоне объявила о задержании нескольких человек, среди которых есть военные, сообщает AFP со ссылкой на заявление правоохранительных органов. По их данным, задержанные планировали нападения, в том числе на госучреждения, в годовщину беспорядков 10 августа 2022 года.

«Сектор безопасности следит за разведданными относительно деятельности определенных лиц, включая высокопоставленных военных офицеров, работающих над подрывом мира и спокойствия в государстве»,— говорится в заявлении полиции, которое агентство получило поздно вечером 31 июля. В этой связи было произведено несколько задержаний, подозреваемые сотрудничают со следствием, сообщает полиция.

По ее данным, задержанные планировали использовать мирные протесты, запланированные на следующую неделю, «как прикрытие для развязывания насильственных нападений на государственные учреждения и мирных граждан».

10 августа 2022 года протесты в столице Сьерра-Леоне Фритауне и других городах переросли в столкновения, которые привели к гибели людей. По официальным данным, в тот день и последующие несколько погибли 27 мирных жителей и 6 полицейских.

24 июня в Сьерра-Леоне прошли всеобщие выборы, во время которых президент Джулиус Маада Био был переизбран на второй срок. Официальные результаты выборов оспаривает оппозиция. Международные наблюдатели отметили «статистические несоответствия» при подсчете бюллетеней.

Мария Федотова