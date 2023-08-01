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В Анапе заложен первый камень храма Святого благоверного князя Александра Невского

В пригороде Анапы днем 1 августа был освящен закладной камень в честь основания храма, посвященного Святому князю Александру Невскому, сообщает пресс-служба администрации города.

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Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

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Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

В торжественной церемонии приняли участие епископ епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност, мэр Анапы Василий Швец, депутат ЗСК Николай Морарь, представители духовенства и прихожане.

Храм в хуторе Чембурка будет построен из деревянного бруса. В церкви будет сооружен нижний предел в честь Святой Параскевы Пятницы с крестильной. Новый приход будет включать четыре ближайших поселка, где живет более двух тысяч людей. Строительные работы на объекте уже начались.

Анастасия Назарова

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