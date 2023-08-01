Газпромбанк предлагает ставки по вкладу до 10,5% годовых в рамках акции «Хит сезона»

Газпромбанк по 31 августа 2023 года проводит акцию «Хит сезона», по которой можно получить надбавку 1,7 п. п. к ставке по вкладу «Ваш успех». Максимальная ставка с капитализацией процентов и с учетом надбавки составляет 10,5% годовых.

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Для участия в акции необходимо открыть один или несколько вкладов «Ваш успех» на сроки 120, 181, 367 или 1095 дней. Надбавка 1,7 п. п. начисляется на новые денежные средства — те, которых не было на счетах и вкладах Газпромбанка на 30 июня 2023 года. При этом максимальная сумма денежных средств, на которую начисляется надбавка,— 3 млн руб. включительно.

Открыть вклад «Ваш успех» можно на сумму от 15 тыс. руб. в мобильном приложении или интернет-банке, на сумму от 300 тыс. руб. — в офисе Газпромбанка.

Узнать подробные условия акции «Хит сезона» и условия начисления надбавок можно на сайте.

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