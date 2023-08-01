В Саратовской области телефонного оператора наказали за пропуск мошенников

Прокуратура Саратовской области выяснила, что один из телефонных операторов пропускал вызовы с подменного номера. О результатах проверки исполнения законодательства в сфере противодействия преступлениям с использованием современных IT-технологий рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что один из операторов сотовой связи пропустил в сеть трафик из-за границы, замаскированный под российским номером. Подмену использовали для дистанционного мошенничества.

Прокуратура завела административное дело о неисполнении оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи или услуг по пропуску трафика в свою сеть связи (ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ). Оператор уже выплатил штраф 600 тыс. руб.

Дарья Васенина

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