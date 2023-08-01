Нижегородцам вернули более 1,7 млн рублей переплаты за ЖКУ

С начала года жителям Нижегородской области вернули более 1,7 млн руб. переплаты за жилищно-коммунальные услуги. По данным Госжилинспекции (ГЖИ), чаще всего нижегородцы просят проверить правомерность начисления платы за отопление, водоснабжение, электроэнергию и вывоз мусора. За январь-июль 2023 года в инспекцию поступило более 3,2 тыс. таких жалоб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В частности, по одна из нижегородок пожаловалась, что у нее есть земельный участок без дома, однако регоператор АО «Ситиматик – Нижний Новгород» регулярно присылал ей квитанции на оплату вывоза мустора. После проведения проверки ГЖИ выдала предостережение по поводу необоснованного начисления платежей, регоператор закрыл лицевой счет заявительницы и аннулировал все начисления.

Как сообщалось, с 1 марта 2023 года правительство РФ закрепило возможность перерасчета платы за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов, которые временно не пользуются этой услугой из-за отъезда в отпуск или командировку. Перерасчета платы за вывоз отходов могут получить как жители домов, где тарифы рассчитываются исходя из числа прописанных жильцов, так и домов, где для расчета учитывается площадь жилых помещений.

Андрей Репин