Компания Maserati анонсировала суперкар MCXtrema, который станет первой моделью новой программы по выпуску эксклюзивных автомобилей.

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Фото: Maserati Maserati MCXtrema

Фото: Maserati

Новинка, которая ранее была известна как Project24, станет экстремальной версией дорожного спорткара Maserati MC20. Модель не получит сертификации для дорог общего пользования и омологации для официальных гонок и будет допущена только для эксплуатации в рамках трек-дней.

Автомобиль, над которым работали специалисты Maserati Centro Stile, получил карбоновый монокок и полностью новый углепластиковый кузов с развитой аэродинамикой, светодиодную оптику и остекление из лексана. Купе оснастили 740-сильным 3-литровым турбомотором V6, который сочетается с 6-ступенчатой секвентальной гоночной коробкой передач и задним приводом.

Машина имеет регулируемую подвеску и стабилизаторы поперечной устойчивости, карбон-керамические тормоза Brembo, 18-дюймовые колеса с центральной гайкой и покрышками-сликами. Суперкар оснащен сертифицированными Международной автомобильной федерацией FIA системами безопасности.

В оснащение включены встроены пневмодомкраты, кондиционер, система телеметрии, гоночное сиденье с 6-точечными ремнями безопасности, регулируемые рулевая колонка и педальный узел. В качестве опции предложены пассажирское сиденье, камера заднего вида, система контроля давления в шинах и другое оборудование.

Тираж Maserati MCXtrema составит 62 экземпляра. Официальная премьера нового суперкара состоится 18 августа в рамках The Quail на мероприятии Monterey Car Week.

Максим Вершинин

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