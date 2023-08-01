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В Татарстане нашли тело упавшего с сапборда мужчины

Спасатели в Татарстане нашли тело упавшего с сапборда 28-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сам мужчина пропал во время урагана 29 июля. Его поиски длились три дня. В итоге сотрудники МЧС обследовали 3 тыс. кв. м акватории. Накануне они применяли эхолот и вели поиски методом траления. Всего спасатели обследовали таким образом 100 тыс. кв. м.

Тело было найдено сегодня, 1 августа, в 300 метрах от берега недалеко от села Студенец в Верхнеуслонском районе Татарстана. Тело погибшего передали полицейским.

"Ъ-Казань"

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