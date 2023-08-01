«Биннофарм Групп» запустила в производство антисептический препарат ЛАРИНГОБАКТ

В июле компания «Биннофарм Групп» запустила в серийное производство новый безрецептурный лекарственный препарат – антисептик для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта, десен и гортани ЛАРИНГОБАКТ 20 мг + 10 мг, таблетки для рассасывания (10, 20 и 30 штук в упаковке). Препарат показан к применению у взрослых и детей старше 3х лет. Производство ЛАРИНГОБАКТА осуществляется на собственном заводе компании – «АЛИУМ».



Мария Богомолова, директор по маркетингу «Биннофарм Групп»:

«Мы активно работаем над развитием продуктового портфеля, регулярно пополняя его востребованными лекарственными препаратами. Также, мы продолжаем расширять и развивать производство на всех пяти предприятиях, входящих в «Биннофарм Групп», обеспечивая пациентов качественными лекарствами для лечения широкого спектра нозологий».

Фармацевтический завод «АЛИУМ» расположен в поселке Оболенск, Московской области. Завод спроектирован в полном соответствии со стандартами GMP и оснащен высокотехнологичным оборудованием. Предприятие специализируется на выпуске рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в твердых формах: таблетках, капсулах и саше. ООО «Биннофарм Групп» ежегодно инвестирует средства в модернизацию производственных площадей предприятия. Так, модернизация капсульной линии в этом году позволила увеличить ежемесячные показатели производства в среднем на 57% в упаковках и на 71% в капсулах по сравнению с показателями прошлого года.

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