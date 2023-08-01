ПСБ в Самарской области наполовину увеличил объем выдачи ипотеки

В январе-июне 2023 года ПСБ в Самарской области увеличил объем выданных ипотечных кредитов почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба кредитной органи

Наибольший объем выдач пришелся на программы, позволяющие приобретать недвижимость на вторичном рынке. Они занимают около 60% в ипотечном портфеле регионального офиса банк. Доля программ на новостройки составляет 30%, еще десятая часть пришлась на рефинансирование. Средний чек ипотечного займа в сравнении с прошлым годом вырос незначительно и составил 2,8 млн руб.

Средний возраст заемщика в регионе составляет 30-40 лет. Мужчины оформляют ипотечные займы чаще, чем женщины – на них приходится 70% жилищных кредитов. Около 40% клиентов выбирают двухкомнатные квартиры.

Евгений Чернов