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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

По данным «Ингосстраха», по итогам первого полугодия 2023-го количество застрахованных по ДМС выросло на 24%. Сейчас под защитой компании находится более 1,4 млн человек. Преимущественно клиенты «Ингосстраха» — это сотрудники крупных компаний, которые пользуются корпоративными программами ДМС. Однако постоянно увеличивается и количество клиентов физических лиц. По итогам первого полугодия 2022-го их число превысило 100 тыс. человек. Страховая компания отмечает и рост обращений через мобильное приложение IngoMobile — доля возросла до 27%.

Мобильное приложение Тинькофф-банка недоступно для скачивания в Google Play. Доступ к приложениям «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф Мобайл» пока не ограничен. 20 июля Тинькофф-банк попал под санкции США и Канады. Гражданам и юрлицам этих стран запрещено вести бизнес с российским банком.

«Газпром» вновь установил рекорд по суточным поставкам газа в Китай. 31 июля поставка российского газа по газопроводу «Сила Сибири» превысила суточные контрактные обязательства перед китайской нефтегазовой компанией CNPC. Точные цифры компания не приводит. В 2022 году по «Силе Сибири» поставлено 15,4 млрд куб. м, а в 2023 году планируется поставить 22 млрд.

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