Суд не стал арестовывать мать похитителя, 14 лет державшего в плену девушку

Центральный районный суд Челябинска отказал следователю в избрании меры пресечения в виде заключения под стражей 72-летней Валентине Ческидовой, которую вместе с сыном обвиняют в похищении человека (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Пенсионерку отпустили на свободу, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе районного суда.

После выхода из зала суда Валентина Ческидова сказала журналистам, что потерпевшая «пристроилась» к ее сыну, ничего не делала и жила, «как королева».

По версии следствия, пенсионерка жила вместе с сыном в частном доме в поселке Смолино и участвовала в удержании челябинки, похищенной в 2009 году. Пленница сбежала 30 июля этого года, когда похитителя госпитализировала скорая психиатрическая помощь.

Ранее суд арестовал 51-летнего Владимира Ческидова также на два месяца. Он кроме похищения человека также обвиняется в изнасиловании и убийстве местной жительницы в 2011 году.