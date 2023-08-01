Начальницу Орловского таможенного поста Ларису Ашихмину будут судить за превышение полномочий

За превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет колонии) будут судить временно отстраненную от работы начальницу Орловского таможенного поста Ларису Ашихмину. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали источники в правоохранительных органах.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о передаче в суд дела экс-главы одного из отделов таможенного поста — госпожа Ашихмина занимала пост руководителя отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 в 2019-2021 годах. В основу уголовного дела легли события с ноября 2019-го по май 2021 года.

По версии следствия, обвиняемая предлагала руководству таможенного поста премировать четырех сотрудников, от которых затем требовала перечислять ей денежные поощрения. Таких эпизодов насчитывается 12. Фигурантка, как считают правоохранители, присвоила себе более 144 тыс. руб. и распорядилась ими по своему усмотрению. Уголовное дело было возбуждено в 2022 году на основании материалов регионального управления ФСБ.

На сайте Орловского облсуда уточняется, что 10 июля 2023 года следователь обратился в Заводской райсуд Орла с ходатайством об отстранении госпожи Ашихминой от должности начальника поста на время расследования, чтобы она не могла «оказать воздействие на свидетелей по уголовному делу, в том числе, из числа сотрудников ведомства, которые находятся в ее прямом подчинении». Суд удовлетворил требования правоохранителя и обязал таможенный пост выплачивать фигурантке зарплату в этот период. Адвокат госпожи Ашихминой не согласился с этим и подал жалобу на решение Заводского райсуда в облсуд, но она не была удовлетворена.

По данным пресс-службы таможенного поста, госпоже Ашихминой 46 лет. Она родилась в Орловской области. В 1999 году окончила Орловский государственный технический университет. Получила два высших образования: экономическое и юридическое. В таможенных органах работает с сентября 2002 года. Службу начинала с должности старшего таможенного инспектора отдела валютного контроля Орловской таможни. 28 октября 2021 года была назначена на должность начальника Орловского таможенного поста.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте