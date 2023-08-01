В Академическом в аварии с двумя автобусами пострадали четыре человека

На ул. Краснолесья в Академическом районе Екатеринбурга произошло ДТП с участием двух автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД. В результате аварии пострадали четыре человека.

По предварительной информации, автобус ПАЗ, который ехал со стороны ул.Амундсена в сторону ул. Мехренцева, резко затормозил. После этого в него въехал другой автобус марки «Богдан», который двигался в попутном направлении.

Портал Е1.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что в аварии в том числе пострадал мальчик, ударившийся подбородком. У него якобы выбиты два зуба и подозрение на сотрясение мозга.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте