Два сквера благоустроили в Московском районе Нижнего Новгорода

Завершилось благоустройство участка на улице Березовской, 100 и сквера на улице Генерала Клюева в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

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Сквер на улице Березовской у здания районной администрации привело в порядок ООО «Автодорстрой». Подрядчик устроил там тихую зеленую зону, обновил дорожки, установил скамейки, перголу и фонари. На это было потрачено 28,8 млн руб. бюджетных средств.

В сквере на улице Генерала Клюева подрядчик «Эврика» высадил деревья, засеял газон, оборудовал детскую площадку, установил кустарниковую скульптуру с оленями. Работы выполнены за 13 млн руб.

Оба сквера были благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды». К 1 августа работы завершены на 19 из 28 общественных пространств, запланированных в этом году.

Елена Ковалева