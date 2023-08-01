Право на добычу медведей в Нижегородской области разыграют в электронном виде

В Нижегородской области с 1 августа открыт сезон охоты на медведя, он продлится до 31 декабря 2023 года. По сообщению областного минлесхоза, впервые право получения разрешения на добычу медведя будет разыграно среди охотников по принципу жеребьевки, которая пройдет в электронном виде с применением генератора случайных чисел. Проведение жеребьевки запланировано на 11 августа. Квота на добычу составит 343 особи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Во время охотничьего сезона будет запрещено убивать медведей в возрасте менее одного года и самок с медвежатами текущего года рождения. При незаконной добыче медведя виновному грозит уголовная ответственность с возмещением вреда в размере 180 тыс. руб. за добычу самца и 300 тыс. руб. — за самку.

Сейчас в Нижегородской области насчитывается почти 1,35 тыс. особей медведя. В 2022 году их было около 1,42 тыс. особей.

Андрей Репин