Из Саратова депортируют разыскиваемого за кражу 100 тысяч сомов гражданина Киргизии

Прокуратура Саратовской области провела экстрадиционную проверку в отношении гражданина Киргизии, разыскиваемого за присвоение. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Следователи соседнего государства подозревают 43-летнего мужчину в присвоении или растрате вверенного имущества (ст. 210 УК КР). Правоохранители полагают, что в декабре 2018 года он, будучи директором некой организации, «похитил вверенные денежные средства в размере 100 тыс. сомов, перечисленные возглавляемому им юридическому лицу как победителю в тендере на ограждение детской площадки».

Разыскиваемого задержали в марте этого года на таможне в Озинском районе. Мужчина пытался попасть в Россию из Казахстана.

Задержанного поместили под стражу. Прокуратура подготовила заключение о возможности выдачи мужчины киргизским силовикам.

Дарья Васенина

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