В Челябинской области производитель кормов оштрафован за загрязнение почвы

Министерство экологии Челябинской области назначило штраф в размере 100 тыс. руб. ООО «Экологические корма и добавки» («Эккрид», Увельский район) за нарушение природоохранного законодательства, сообщается в telegram-канале ведомства.

В ходе проверки Магнитогорской природоохранной прокуратуры было установлено, что на территории предприятия отходы производства складируются прямо на почве. Это запрещено законодательством по охране окружающей среды.

Природоохранная прокуратура возбудила в отношении производителя кормов административное дело и направила его в минэкологии региона. По результатам рассмотрения ООО «Эккрид» назначен крупный штраф.

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