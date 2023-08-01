Центр развития бизнеса в Удмуртии предостерегли от нарушения антимонопольного законодательства при разработке проектной документации

В Удмуртии в отношении Центра развития бизнеса и городской среды вынесли предупреждение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. Как сообщает пресс-служба удмуртского УФАС России, причиной стало заключение договора на разработку проектной документации по строительству культурного центра в Глазове на 5 млн руб. без проведения торгов.

Согласно данным ведомства, заказчиком по договору выступала администрация Глазова, которая обратилась за помощью к некоммерческой организации. Таким образом центр получил полномочия на осуществление закупки для муниципальных нужд.

Однако организация проводить конкурентную закупку не стала, поскольку посчитала данную процедуру необязательной. Свою позицию в центре аргументировали тем, что финансирование поступало в качестве благотворительного взноса, а не из муниципального бюджета.

С точки зрения антимонопольного законодательств данные действия считаются недопустимыми, поскольку могут привести к устранению конкуренции. Организации выдали предупреждение о необходимости разработать и разместить положение о закупках.