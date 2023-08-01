Бастрыкин поручил представить доклад о похищении несовершеннолетней девочки в Татарстане

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского управления ведомства Валерию Липскому представить доклад по делу о возможном похищении девятилетней девочки в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отмечается, что ребенка похитила его мать, хотя суд постановил, что девочка должна жить с отцом. Но женщина не согласилась и совершила похищение с сообщниками. Место нахождения несовершеннолетней до сих пор неизвестно. Также следствие считает, что знакомые женщины избили ее бывшего мужа.

«Председатель СК России дал поручение руководителю СУ по Республике Татарстан Липскому В.А. представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — уточнили в СКР.

"Ъ-Казань"