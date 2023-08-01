Оператор кинотеатров Cineworld завершил реорганизацию в рамках закона о банкротстве

Оператор второй по величине в мире сети кинотеатров Cineworld объявил об успешном завершении процесса реорганизации, который начался 11 месяцев назад, когда эта компания объявила себя банкротом в соответствии со ст. 11 Кодекса США о банкротстве. Как отмечается в заявлении Cineworld, в процессе реорганизации она сократила свой долг на $4,53 млрд, привлекла $800 млн через выпуск новых акций и договорилась о финансировании долга за счет заемных средств на сумму $1,71 млрд.

Серьезные проблемы у Cineworld начались в период пандемии. В октябре 2020 года компания вынуждена была закрыть все свои кинотеатры в США, Великобритании и Ирландии из-за второй волны COVID-19, а также из-за решения киностудии Universal в условиях пандемии отложить премьеры фильмов «Не время умирать» и «Форсаж-9».

В 2020–2021 годах ее убытки достигли $3,3 млрд. Акции Cineworld за время пандемии упали на 20%, и в сентябре 2022-го компания приняла решение объявить себя банкротом по ст. 11 Кодекса США о банкротстве с последующей реорганизацией. У компании сменилось руководство, генеральным директором стал бывший глава Cinepolis Americas Эдуардо Акуна. В совет директоров вошли несколько новых членов, в том числе бывшая глава Warner Bros. Энн Сарнофф.

Алена Миклашевская