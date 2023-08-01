Восемь человек спасли из загоревшегося дома в Сарапуле на улице Азина

В Сарапуле сегодня, 1 августа, около 14:13 загорелся 5-этажный дом по улице Азина. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, при тушении пожара спасли восемь человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

К моменту прибытия пожарных из подъезда и окна на пятом этаже шел густой дым, а жители просили о помощи. Огнеборцы с помощью устройства «самоспасатель» через лестничный марш вывели восемь человек, а также эвакуировали еще 11 жителей.

Ликвидировать возгорание удалось в 14:30. В одной из комнат огонь уничтожил мебель, а также закоптил стены квартиры и верхних этажей подъезда. Общая площадь пожара составила 10 кв. м.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.