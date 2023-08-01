Вывод апартаментов в Петербурге упал в два раза за полгода

По итогам первого полугодия 2023 года рынок апартаментов в Петербурге пополнился пятью новыми проектами общей площадью более 50 тыс. кв. м, емкостью 1,4 тыс. юнитов. Такие данные приводит компания Nikoliers. Это в два раза меньше, чем было выведено по итогам первого полугодия 2022 года.

Половина из вышедших на рынок площадей пришлась на проект Avenue Apart Pulkovo, который реализует DVA Group на Московском шоссе, д. 13 в районе станции метро «Звездная». На площадке к 2026 году планируется построить апарт-отель из четырех корпусов на 959 номеров. Общая площадь комплекса составит 24 тыс. кв. м.

Также были выведены апарт-отели: Wow-apart (КСК Групп), Вольта (ПИК), Avenue Apart Pulkovo (DVA Group), премиальные проекты: ZEN GARDEN и Astrvm (Yard Group) и проект несервисных апартаментов River Beach Apart (Constanta Development).

В I полугодии 2022 года открылись продажи в девяти комплексах, общее количество юнитов в новых объектах тогда составило 2 816 шт. общей площадью 79,4 тыс. кв. м.

Как отмечают в Nikoliers, в целом за первое полугодие 2023 года по рынку апартаментов объем зарегистрированных сделок снизился более, чем в два раза по сравнению с первым полугодием 2022 — было куплено 614 лотов против 1,4 тыс. лотов годом ранее. Снижение произошло за счет сервисного формата (467 лотов, на 65% меньше, чем годом ранее). В несервисных проектах на фоне активного пополнения предложения в компании фиксируют рост спроса — 147 лотов (более, чем в три раза больше первого полугодия 2022 года).

По сравнению с концом прошлого года средневзвешенная цена на апартаменты выросла на 4%, составив 268,9 тыс. руб./кв. м, при этом в сервисном формате рост на 6% — 276,7 тыс. руб./кв м, в несервисном снижение на 4% — 234,9 тыс. руб./кв. м, сообщили в Nikoliers.

Татьяна Талдыкина

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