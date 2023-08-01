Uber впервые завершил квартал с прибылью

Uber Technologies завершила второй квартал года с чистой прибылью в размере $394 млн и операционной прибылью в размере $326 млн. Это первый случай в истории сервиса такси, когда ему удалось выйти в прибыль.

Продемонстрированные результаты оказались неожиданными для аналитиков, которые прогнозировали, что Uber завершит квартал с чистым убытком в размере $49,2 млн.

Объем заказов Uber вырос на 16% по сравнению с прошлым годом и составил $33,6 млрд. А выручка компании — $9,23 млрд, что на 14% превышает прошлогодний показатель. Правда, стать прибыльным сервису помогли не заказы такси и доставки еды, а удачные вложения капитала компании в акции других компаний. На них приходится $386 млн прибыли.

Котировки акций Uber на внебиржевых торгах растут на 4%.

Кирилл Сарханянц