Бывших сотрудников подразделения ТюмГУ отправили в колонию за мошенничество на 89 млн рублей

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор бывшему директору Центра индустриального инжиниринга и геоинформатики Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Евгению Б. и его заместителю Иллариону П. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, что с 2015 по 2019 года обвиняемые заключали с предпринимателем из Томска фиктивные гражданско-правовые договоры на аренду транспортных средств и спецтехники. Услуги не оказывались, но оплачивались в полном объеме. По итогу им удалось похитить более 89 млн руб. средств ТюмГУ.

Суд приговорил их к пяти годам колонии общего режима.

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