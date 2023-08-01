Владельцы ПСК-6 взыскивают с контролируемой ими компании 107,6 млн рублей

Совладельцы компании ПСК-6 Олег Филиппов и Виктория Тарасова взыскивают в арбитражном суде Башкирии более 107,6 млн руб. неосновательного обогащения, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами с ООО «Руспаркинг» и контролируемого ими ООО «Специализированный застройщик "Стройинвест"». ПСК-6 также просит суд обязать «Стройинвест» передать некое оборудование. Ближайшее судебное заседание по иску назначено на 25 сентября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициарами «СЗ "Стройинвест"» выступают Олег Филиппов и Виктория Тарасова. Владельцем ООО «Руспаркинг» является гражданин Литвы Имантс Кудиньш .

Как сообщалось ранее, ПСК-6 планировала построить в Уфе сеть роботизированных парковок стоимостью 700 млн руб. Соглашение о реализации проекта было подписано в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме. Оператором проекта должно было стать ООО «Бокспаркинг Уфа», учрежденное Имантсом Кудиньшем, Викторией Тарасовой и Олегом Филипповым весной того же года.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте