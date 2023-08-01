В строительство фабрики по производству игрушек в Ишимбае могут инвестировать 316 млн рублей

Корпорация развития Башкирии предложила инвесторам вложить 316,9 млн руб. в строительство в Ишимбае фабрики по производству игрушек. «Предполагается, что на предприятии будут производить пластиковые конструкторы, наборы для песочницы, дидактические и другие виды игрушек для детей разных возрастов»,— отметил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов.

По данным пресс-служба предприятия, срок реализации проекта — два года. На производстве планируется создать 45 рабочих мест.

Для реализации проекта выделен участок площадью 5,6 га на Набережной улице в Ишимбае, на котором возможно построить основное производственное здание площадью 1,2 тыс. кв. м, склад материалов (600 кв. м), склад готовой продукции (900 кв. м), административно-бытовое здание (180 кв. м).

Проект, по данным Корпорации развития, будет включен в перечень приоритетных. Таким образом, инвестор сможет получить земельный участок в аренду без торгов, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, а также его освободят от выплаты налога на имущество и сможет претендовать на получение займа в рамках программ Фонда развития промышленности.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте