Дрозденко: «Ленинградец» остается играть на стадионе «Петровский»

Областной ФК «Ленинградец» остается играть на стадионе «Петровский» в Петербурге. Такое заявление на сегодняшней пресс-конференции сделал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает корреспондент «Ъ-СПб». «Спасибо, что стадион "Петровский" сохраняется за нами, и мы неплохо там выступаем»,— сказал глава региона.

Господин Дрозденко отметил, что на первом домашнем матче команды собралось более трех тысяч зрителей. «Надеюсь, что подтянутся и болельщики из Санкт-Петербурга. Это хорошо, когда в агломерации несколько футбольных клубов»,— подчеркнул он.

Ранее городские СМИ писали со ссылкой на заместителя председателя правительства Ленобласти Владимира Цоя, что из-за планов по реконструкции спортивной арены клубу придется переехать на площадку в Рощино.

На полях Петербургского экономического форума 16 июня губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о намерении реконструировать стадион «Петровский». Вице-губернатор Николай Линченко, комментируя для «Ъ-СПб» подписание соглашения, уточнил, что ориентировочно строительные работы начнутся примерно через три года, но сроки могут ужаться, отметил он.

По итогам прошлого сезона «Ленинградец» завоевал путевку в Первую лигу российского футбола. Случилось это за два тура до окончания чемпионата во Второй лиге, когда команда, возглавляемая тренером Сергеем Кирьяковым, разгромила во Владимире «Торпедо» со счетом 4:0. Первую игру в чемпионском статусе клуб успешно провел 4 июня с костромским «Спартаком» (3:0).

Учредитель и титульный спонсор команды — крупнейший строительный холдинг Северо-Запада «Группа ЛСР». Он также владеет пакетом в 51% акций клуба, а доля в 25% закреплена за Ленинградской областью. Инициатива по созданию ФК принадлежит Александру Дрозденко.

Как клуб из Ленинградской области за пять лет проделал путь от момента создания до Первой лиги — читайте в материале «Ъ-СПб».

Андрей Кучеров, Надежда Ярмула

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