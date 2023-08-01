Челябинское УФАС уличило радио Троицка в превышении лимита по рекламе

Управление ФАС России по Челябинской области обнаружило факт превышения допустимого объема рекламы на радио. Нарушения установлены в действиях ООО «Медиацентр Троицка», сообщает пресс-служба ведомства.

Сведения о превышения лимита по рекламе и запись эфира в антимонопольную службу поступили от Роскомнадзора по Челябинской области. Установлено, что объем рекламных роликов на радиоканале превысил 20% от общего времени суточного вещания. По лицензии «Медиацентр Троицка» может вещать 8 часов в неделю. Закон «О рекламе» запрещает превышать порог в радиопрограммах, не зарегистрированных в качестве средств массовой информации и специализирующихся на рекламных сообщениях. Сведений о продолжении распространения рекламы на троицком радио в Челябинское УФАС России не поступало.

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