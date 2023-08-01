Жительнице Учалинского района, чья собака напала на соседку, не удалось победить в споре о защите чести и достоинства

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Учалинского районного суда по иску местной жительницы Натальи Савицкой к соседке Эльвире Бочаровой.

Как следует из материалов дела, собака госпожи Савицкой по кличке Перси напала на госпожу Бочарову возле дома. Напуганная соседка обратилась в полицию, сообщив, что собака набросилась на нее и испортила одежду, не причинив при этом телесных повреждений. В объяснениях полиции Наталья Савицкая подтвердила, что собака, будучи на поводке, но без намордника, встала на задние лапы, когда мимо нее проходила соседка, но не кусала.

По факту происшествия госпожу Савицкую оштрафовали на 500 руб. Административное наказание она не оспаривала, выплатила штраф. Вскоре, посчитав, что показания Эльвиры Бочаровой и публикация о происшествии во «Вконтакте» не только задели ее честь и достоинство, но и негативно отразились на «психическом здоровье ее питомца». Сведения, озвученные пострадавшей, отметила она, «формируют образ агрессивной собаки и безответственной нарушительницы правопорядка, что не соответствует действительности, так как собака добродушная».

Госпожа Савицкая просила суд признать сведения, изложенные в материалах об административном правонарушении и во «Вконтакте», не соответствующими действительности, порочащими ее честь и достоинство.

Суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении иска, отметив, что обращение ответчика в полицию не может расцениваться как распространение ложных сведений, «поскольку имело под собой определенные фактические основания, не является вымышленным или сфальсифицированным, так как отражало версию заявителя об известных ему событиях». Что касается поста в социальной сети, то по тексту невозможно идентифицировать личность истца, кроме того, не было представлено доказательств, что соседка имела намерение причинить истцу вред, опорочить ее честь и достоинство, указал суд.

Кроме того, суды пришли к выводу, что истец фактически оспаривает вступившее в силу постановление административной комиссии, хотя ранее оплатила назначенный ей штраф.

Наталья Балыкова

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