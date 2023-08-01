За полгода в Петербурге открылось 64 магазина одежды

За первую половину текущего года в Петербурге открылось 64 магазина одежды, обуви и аксессуаров, закрылось — 38 точек. Соотношение открытий к закрытиям составило около 68%, что является рекордом с 2020 года. Об этом 1 августа рассказали специалисты консалтинговой компании NF Group.

По словам экспертов рынка, подобный рост числа сделок возник из-за отложенного спроса, ухода международных брендов и освобождения площадей в ТЦ города. Объем предложения в первом полугодии упал на 7% — до 40,8 тыс. кв. м. Основную часть помещений заняли представители фэшн-индустрии.

Основными городскими торговыми коридорами стали Большой проспект Петроградской стороны и Старо-Невский проспект, отмечают в компании.

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