В Челябинске перекроют улицу рядом с площадью Революции

В центре Челябинска 2 августа временно перекроют движение транспорта на улице Цвиллинга на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Ограничения вводят в связи с празднованием Дня воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба мэрия.

Движение транспорта на перекрестке и по Цвиллинга будет приостановлено с 11:40 до 12 часов. В 10 часов 2 августа на площади Революции начнется построение участников шествия, а в 11:40 колонна из 800 человек двинется через проспект Ленина по улице Цвиллинга. Завершится шествие у мемориала «Вечный огонь» церемонией возложения цветов.

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