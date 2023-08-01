Чистая прибыль «Россети Центр и Приволжье» выросла на 21% в первом полугодии

По итогам первого полугодия 2023 года ПАО «Россети Центр и Приволжье» увеличило чистую прибыль на 21% за год, до 8,9 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Выручка за передачу электроэнергии достигла 60,7 млрд руб. (+14,7% к январю-июню 2022 года). Общая выручка составила 63,2 млрд руб. (+15,3%).

Дебиторская задолженность компании за полгода уменьшилась с 35,2 млрд руб. до 31,5 млрд руб., краткосрочная — с 54,6 млрд руб. до 31,4 млрд руб.

По данным Kartoteka.ru, ПАО «Россети Центр и Приволжье» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в июне 2007 года с уставным капиталом 11,3 млрд руб. Основным видом деятельности является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Более 50% долей принадлежат ПАО «Россетти». По итогам 2022 года выручка составила 113,3 млрд руб., чистая прибыль — 14,2 млрд руб.

Елена Ковалева