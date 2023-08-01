Меценат Виктор Тырышкин может вернуться в Ярославскую область

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с меценатом Виктором Тырышкином возможные совместные проекты в регионе. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Тырышкин (слева), Анатолий Лисицын (справа)

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Виктор Тырышкин (слева), Анатолий Лисицын (справа)

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Господин Тырышкин активно участвовал в восстановлении православных храмов в Ярославской области во время работы губернатора Анатолия Лисицына. После завершения строительства Успенского кафедрального собора в 2010 году масштабных проектов меценат в регионе не финансировал, переключившись на восстановление Костромского кремля.

Встреча с Михаилом Евраевым прошла при участи депутата Госдумы Анатолия Лисицына. Виктор Тырышкин рассказал главе региона о своих текущих проектах и истории сотрудничества с регионом.

«Обсудили возможность возобновления совместной работы в регионе. Мы ведем сейчас масштабное благоустройство наших городов и поселений, подсвечиваем яркие архитектурные объекты и будем очень рады благотворительной помощи в вопросах сохранения нашего богатейшего культурно-исторического наследия»,— написал Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

Виктор Тырышкин — российский предприниматель, владелец и гендиректор ООО «Корпорация ВИТ», долгие годы вкладывает средства в восстановление храмов России. Меценат восстановил Свято-Никольский женский монастырь в Переславле-Залесском, Спасо-Преображенский собор в Рыбинске, построил Успенский кафедральный собор в Ярославле. Является почетным гражданином Ярославля и Костромы.

Алла Чижова