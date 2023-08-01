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Дома и квартиры экс-вице-мэра Сочи Сергея Юрина могут быть конфискованы

В Сочи Центральный районный суд назначил на 8 августа слушание иска заместителя Генпрокурора РФ Иван Ткачева о обращении в доход Российской Федерации имущества, фактическим владельцем которого является бывший вице-мэр города Сергей Юрин, сообщает сайт суда. По данным Генпрокуратуры, господин Юрин оформил на доверенных лиц 44 объекта недвижимости (9 квартир, 4 дома, 21 участок, 10 нежилых помещений) общей стоимостью 192 млн руб.

Генеральная прокуратура утверждает, что чиновник приобретал недвижимость на незаконные доходы, которые он получал от коррупционной деятельности. Проверка установила, что доход семьи Сергея Юрина с момента его вступления в должность вице-мэра Сочи в 2009 году и до ареста в 2018 году составил 62 млн руб. без учета НДФЛ, поэтому доходы для покупки домов и квартир не могли быть легальными. Чтобы скрыть дорогостоящее имущество, Сергей Юрин привлек свою родственницу Аллу Тарасову, а также местных жителей Тариела Маргвиешвили и Бесика Бешкенадзе, которые выступили в качестве номинальных владельцев недвижимости.

Бывший заместитель главы Сочи Сергей Юрин и его коллега Анатолий Рыков в октябре прошлого года были приговорены к 15 годам колонии каждый за серию эпизодов взяточничества. Суд признал, что чиновники получили от предпринимателей в общей сложности 120 млн руб. за согласование строительных проектов.

Анна Перова, Краснодар

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