На содержание комплексов фотовидеофиксации ПДД в Башкирии направят до 47 млн рублей

Центр организации дорожного движения Башкирии на конкурсе 22 августа выберет подрядчика содержания системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 47 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

По условиям торгов, подрядчик должен до конца года обслуживать 296 комплексов. При этом их ремонт, не связанный с заменой основных составных частей, проводится подрядчиком самостоятельно и без дополнительной оплаты, включая приобретение запасных частей и расходных материалов, указано в документации.

Всего необходимо обслуживать 129 измерительных комплексов «Кречет-СМ», 59 комплексов «Кордон-М», по шесть «Автоураган-ВСМ» и «Автоураган-ВСМ 2» и так далее, установленных, в частности, в Уфе, Дюртюлях, Салавате и Стерлитамаке, на железнодорожных переездах, на трассах М-7 и М-5, межмуниципальных дорогах, подъездных дорогах к аэропорту Уфы.

Майя Иванова

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