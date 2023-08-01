«Современные ювелиры не слишком часто используют этот камень»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, где применяли камень в античные времена и почему найти антикварное изделие из него проще, чем современное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1stDibs Фото: 1stDibs

Сегодня моя любимая рубрика — камень рожденных в текущем месяце. Напомню, распределяет их по месяцам еще с 1912 года Ассоциация ювелиров Америки. Камни рожденных в августе — шпинель, перидот и сардоникс. Про первые два мы в «Стиле» говорили довольно много, поэтому давайте остановимся на сардониксе.

Самый древний, как считает GIA, из августовских камней сардоникс представляет собой сочетание двух видов халцедона — сарда и оникса. Полосы коричнево-красного, коричневого, темно-оранжевого сарда в нем обычно чередуются с белыми или черными слоями оникса.

Этот камень был популярен для изготовления античных римских печатей и перстней-печаток по одной просто причине — к нему не прилипал горячий воск. Ну а еще вы наверняка видели его в камеях и инталиях. Римские войны носили кольца из сардоникса с вырезанным изображением бога Марса, потому что верили, что этот камень защитит в бою.

Сейчас сардоникс находят во многих странах — Индии, Бразилии, США, Мадагаскаре, Уругвае, Чехословакии, Германии. Современные модные ювелиры не слишком часто используют этот камень. Так что найти винтажную или антикварную камею из сардоникса — задача куда более простая, чем отыскать интересное современное украшение с ним.