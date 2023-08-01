В зоне спецоперации на Украине погиб 33-летний работник литейного завода КамАЗа

В ходе спецоперации на Украине погиб 33-летний сотрудник литейного завода КамАЗа Сергей Шишкин. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отмечается, что осенью его призвали в рамках частичной мобилизации. Он отправился в зону спецоперации 29 сентября прошлого года. Весной 2023-го он побывал в отпуске в Татарстане и увиделся с родными. А погиб он в ходе выполнения боевого задания. Дата и детали гибели не уточняются.

До спецоперации погибший работал слесарем-ремонтником на литейном заводе. Туда он устроился в 2017 году.

Сергея Шишкина похоронят в селе Красный бор Агрызского района Татарстана, где он родился.

"Ъ-Казань"