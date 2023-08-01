Два завода в Челябинской области стали лауреатами премии правительства РФ в области качества

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премии правительства России в области качества по итогам 2022 года. Среди 12 лауреатов два предприятия из Челябинской области – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и АО «Промышленная группа „Метран“», сообщает министерство промышленности региона.

Согласно документу премии присуждаются за «достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества». По данным минпрома региона, всего в этом году на участие в премии правительства РФ было подано 433 заявки, в том числе 20 от Челябинской области.

«Это заслуженная награда коллективов – подтверждение того, что они работают со сформировавшейся системой менеджмента качества с точки зрения как самого производства, так и поставляемой продукции»,– прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Премия в области качества не имеет денежной составляющей. Лауреаты получают призы и дипломы правительства РФ, а также право использовать символику премии в своих рекламных материалах.

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