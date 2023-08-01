МЧС продлило предупреждение о ливнях и грозах в Свердловской области на 2 августа

В Свердловской области в среду, 2 августа, ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Спасатели призывают быть осторожными и внимательными в период непогоды.

Находясь дома при грозе следует закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии нельзя подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Также рекомендуется отключить электроприборы.

Автомобилистам не стоит пытаться проехать подтопленные участки. МЧС рекомендует перестроиться на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, остановиться.

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