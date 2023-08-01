«Одно из преимуществ системы — цена»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, каким образом технология будет собирать и анализировать данные о машинах и происшествиях на дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Многие, вероятно, уже успели удивиться светофорам, на которых вместо отсчета времени загораются две буквы — «АУ». Особенно таких много почему-то в Санкт-Петербурге. В сети недавно кто-то писал, что их, вероятно, привезли из Африки в рамках новых программ сотрудничества, и они «аукаются» — ищут своих. Но на самом деле все прозаичнее. «АУ» — это адаптивное управление. Время переключения зависит от трафика в том или ином направлении.

Но еще более продвинутую систему разрабатывают сегодня в Московском политехе, а именно систему безопасности для перекрестков на основе звукового анализа. Идея предполагает установку комплекса микрофонов, с помощью которых будут собираться и анализироваться данные о машинах и происшествиях на дороге, а затем передаваться на модули в автомобиле. Ваша машина, правда, должна быть оснащена при этом специальным оборудованием, хотя, на мой непросвещенный взгляд, можно было бы решить вопрос установкой в смартфон водителя специального приложения.

По замыслу авторов проекта такая технология позволит быстро распознавать и классифицировать всевозможные опасности, такие как ДТП, резкие торможения, а также появление экстренных служб. Компьютер будет анализировать звуки и мгновенно предупреждать тех, кто к этому перекрестку подъезжает. Одно из преимуществ такой системы — ее цена, которая на два порядка ниже стоимости комплексов с использованием видеокамер.

У меня была возможность пообщаться с разработчиками из Московского политеха, и главный мой вопрос был в том, как система распознает, что действительно произошло что-то опасное, а не дети взорвали петарду или кто-то открыл в своей машине окна, чтобы окружающим лучше была слышна его музыка с выкрученными до предела басами. Меня заверили, что классифицировать звуки будет искусственный интеллект. Как у него это получится, посмотрим. В настоящее время проект проходит опытно-конструкторские испытания.