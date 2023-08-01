Одобрен проект строительства школы в Арзамасе на 1100 учеников

Выдано положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, касающиеся строительства образовательной школы на 1100 мест в Арзамасе. Как сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы, строительство новой средней школы запланировано в 12-м микрорайоне на юге Арзамаса: это новый район города, рассчитанный на проживание более четырех тысяч человек. Учебное заведение в шаговой доступности от новых домов должно решить проблему высокой загрузки школьных мест в близлежащем 11-м микрорайоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проектная документация, одобренная нижегородским управлением госэкспертизы, предусматривает строительство трехэтажного здания с открытым внутренним двором. Внутри будет оборудован блок начальных и средних классов, спортивный и актовый залы и столовая. Также на земельном участке запланировано спортивное поле. Застройщиком проекта является ООО «Восемнадцатая концессионная компания “Просвещение”», дочернее общество Корпорации развития Нижегородской области, ведущей программу строительства школ по концессионным соглашениям с региональным правительством. Здание школы проектировали ООО «Велес НН», «Проектриск» и «Истоки».

Иван Сергеев