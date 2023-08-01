В Тюменской области назначили нового главу департамента по общественным связям

Новой главой департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области назначена Ирина Широкова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Ранее она занимала должность замдиректора ведомства.

Пост руководителя департаменте стал вакантным в прошлом году, когда Павла Белявского повысили до заместителя губернатора Тюменской области. Сейчас он отвечает за внутреннюю политику в регионе.

Напомним, в прошлом году в Тюменской области сменились главы департаментов образования и информатизации.

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