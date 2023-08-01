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В Элисте к декабрю 2024 года будет построен физкультурно-оздоровительный центр

В Элисте началось строительство нового двухэтажного спортивного комплекса общей площадью более 2,3 тыс. кв. м. Завершить возведение объекта планируется в декабре 2024 года, сообщает пресс-служба министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики Калмыкия.

Пропускная способность комплекса составит 94 человека. На его территории будет открыт фитнес-клуб, площадка для мини-футбола, сквош-корты, места для занятий баскетболом и волейболом.

Сейчас подрядчик уже приступил к строительству. Срезан верхний слой почвы, выполнена планировка помещений, доставлены строительные материалы. Реализация ведется в рамках нацпроекта «Демография». Объем финансирования не уточняется.

Анастасия Назарова

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