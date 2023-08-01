Задержан житель Курганской области, три дня удерживавший женщину в погребе

В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Сафакулевского района, несколько дней удерживавшего женщину в погребе. Расследование контролирует прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением). По версии органов дознания, в конце июня 2023 года житель деревни Мансурово в своем доме незаконно в течении трех дней удерживал в погребе женщину. Подозреваемый задержан. Кем была его пленница, правоохранительные органы не раскрывают.

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